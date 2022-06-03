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Экономист указал на необходимость наращивания присутствия России в Африке

Экономист Смирнов: России необходимо наращивать свое присутствие в Африке
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В связи с новым геополитическим контекстом России необходимо наращивать свое присутствие в Африке, причем не только в одностороннем порядке, но и в рамках существующих объединений типа БРИКС. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил «Известиям» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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Он отметил, что в настоящее время Африке, помимо проблемы достижения устойчивых темпов экономического роста, добавляется сложная ситуация с продовольственной безопасностью, которая обусловлена обостряющимся дефицитом зерновых и другого продовольственного сырья.

По словам эксперта, в данной связи для России как крупного производителя и экспортера продовольствия важной задачей становится формирование новых глобальных логистических цепочек поставок в данной отрасли, а также механизмов отраслевого сотрудничества.

«Поскольку мы столкнулись с новым геополитическим контекстом развития международных экономических отношений, то России необходимо наращивание своего присутствия в Африке не только в одностороннем порядке, но и в рамках существующих объединений типа БРИКС, на уровне которых должны разрабатываться новые программы и проекты сотрудничества, например, с Африканским союзом», — подчеркнул Смирнов.

Как указал экономист, уровень интеграции африканских стран в мировую экономику остается низким, поэтому такими начинаниями могут стать масштабные проекты в сфере энергетики, транспорта и развития социальной инфраструктуры.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что роль Африки на международной арене растет, Россия будет развивать отношения с государствами континента.

Он подчеркнул, что за первые месяцы текущего года товарооборот вырос более чем на 34%. Также Путин поздравил Саллома с наступающим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.

1 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Зимбабве с рабочим визитом. На переговорах она обсудила с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой развитие двусторонних отношений, а также рассказала, что правительство США отправило письмо президенту Зимбабве, в котором жестко рекомендовало ему не развивать отношения с Россией.

До этого Матвиенко находилась с официальным визитом в Мозамбике, где провела переговоры с руководством страны. Она сообщила, что стороны договорились об ускорении работы по расширению договорно-правовой базы межгосударственных отношений, и подчеркнула важность этого решения для юридического закрепления условий работы российского бизнеса в стране.

21 мая посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления. По его словам, такие планы в том числе связаны с предстоящим саммитом «Россия – Африка».

5 мая стало известно, что Африка не желает присоединяться к санкциям в отношении РФ, так как являются одним из крупнейших импортеров российских продуктов питания и российских энергоресурсов.

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