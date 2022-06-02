США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией

Правительство США отправило письмо президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве, в котором жестко рекомендовало ему не развивать отношения с Россией. Об этом в четверг, 2 июня, рассказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Отмечу, что президент республики особо подчеркнул неизменную политику государства — занимать взвешенную, независимую позицию, не поддаваясь давлению. Он проинформировал о том, что недавно получил письмо из Вашингтона, где им было жестко рекомендовано не развивать с Москвой отношения. На это был отправлен адекватный ответ, что история взаимодействия России и Зимбабве продолжительная и что они суверенное государство, поэтому будут сами определять, с кем и как продолжать сотрудничество», — сказала она.

Помимо этого, Матвиенко отметила, что власти Зимбабве придерживаются взвешенной политики по отношению к ситуации на Украине, адекватно оценивают появляющиеся слухи.

«Зимбабве является для нас важным партнером не только на африканском континенте, но и на международной площадке», — отметила она.

Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов также рассказал о важности сотрудничества двух стран, отметив сотрудничество двух стран и твердую позицию Зимбабве, которая не поддерживают антироссийские санкции.

2 июня Матвиенко прибыла в Зимбабве с рабочим визитом. На переговорах она обсудила с Мнангагвой развитие двусторонних отношений между Россией и Зимбабве.

Ранее, 25 мая, американское издание Politico выразило мнение, что попытки властей США превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал. В материале отмечается, что дело в разном восприятии странами спецоперации РФ. Так, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, ЮАР и Индонезия считают ее региональным конфликтом и предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Тогда как в США и Европе стремятся воздействовать на ситуацию. Авторы материала отметили, что многие государства поставили собственные национальные интересы выше призывов США изолировать Россию.

До этого, 23 мая, директор Института международных и политических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина оценила в разговоре с «Известиями» вероятность изоляции России и Белоруссии. По ее словам, она существует лишь на уровне риторики отдельных западных политиков и мечтаний украинского «политикума».

Западные государства, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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