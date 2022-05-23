Директор РУССТРАТа оценила вероятность изоляции РФ и Белоруссии

Изоляция России и Белоруссии существует лишь на уровне риторики отдельных западных политиков и мечтаний украинского «политикума». Об этом в понедельник, 23 мая, рассказала «Известиям» директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

«Ни о какой возможной изоляции России и Белоруссии говорить не стоит в принципе. Мы видим, что все звонят президенту [РФ Владимиру Путину], так что изоляция существует только на уровне риторики отдельных западных политиков и мечтаний украинского политикума, не более того. Сегодня правительство проводит грамотную линию по противодействию санкциям, президент говорил о том, что страна выдержала санкционный удар, опираясь на цифры и макроэкономические показатели», — отметила она.

Как подчеркнула Панина, Россия — самодостаточная страна, так что рестрикции могут только слегка притормозить, но никак не остановить ее развитие. Говоря же о Белоруссии, эксперт указала на то, что это высокотехнологичное государство с развитым промышленным сектором и хорошим уровнем информационных технологий.

Реклама

«Не зря ведь сегодня белорусские ученые совместно с российскими в общей связке работают для преодоления санкций, которые введены Западом против наших космических программ. Другое дело, что нужно быстро ускорять интеграцию для работы обоих союзных государств. И чем оперативней будет реализовано это ускорение, тем быстрее мы сможем совершить необходимый нам сегодня технологический прорыв», — заключила Панина.

Ранее в этот день Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

20 мая главы минфинов стран G7 заявили, что государства «большой семерки» продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса. С соответствующим заявлением выступили главы минфинов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что санкции в отношении РФ являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике. По его словам, санкции нелегитимны и в конечном итоге бумерангом бьют по самому Западу. Он отметил, что в текущих условиях особую актуальность приобретает координация действий стран — участниц Содружества Независимых Государств в условиях рестрикций, введенных в отношении России и Белоруссии.

Западные государства, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».