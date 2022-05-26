Politico сочло обреченными на провал попытки США сделать РФ изгоем

Американское издание Politico считает, что попытки властей США превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал.

Как отмечается в материале, опубликованном 25 мая, дело в разном восприятии странами спецоперации РФ. Так, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, ЮАР и Индонезия считают ее региональным конфликтом и предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Тогда как в США и Европе стремятся воздействовать на ситуацию.

Авторы материала отметили, что многие государства поставили собственные национальные интересы выше призывов США изолировать Россию. Так, страны, включая Турцию и Израиль, убеждены, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине и отказываются вводить какие-либо санкции против Москвы.

По их мнению, спецоперация не является поводом изолировать РФ и ослаблять ее.

«Расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США по низведению России до статуса изгоя потерпят неудачу — не потому, что многие страны поддерживают Россию, а потому, что они хотят защитить особые выгоды, которые они получают от своих отношений с Москвой. Они также считают, что публичное осуждение России ничего не сделает для прекращения войны в Украине», — пришли к выводу авторы статьи.

До этого, 23 мая, директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина оценила в разговоре с «Известиями» вероятность изоляции России и Белоруссии. По ее словам, она существует лишь на уровне риторики отдельных западных политиков и мечтаний украинского «политикума».

Как подчеркнула Панина, Россия — самодостаточная страна, так что рестрикции могут только слегка притормозить, но никак не остановить ее развитие.

Ранее в этот день Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

21 мая аналитик Джош Оуэнс пришел к выводу, что российская экономика оказалась устойчива к западным санкциям. Страну не удалось «поставить на колени» благодаря ее уникальному положению в мире. Автор статьи, отмечает, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечили приток большого количества иностранной валюты в страну, снимая все опасения по поводу платежеспособности Москвы.

Днем ранее главы минфинов стран G7 заявили, что государства «большой семерки» продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. С соответствующим заявлением выступили главы минфинов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

14 мая Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

Западные государства, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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