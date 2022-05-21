В США признали устойчивость России к санкциям

Российская экономика оказалась устойчива к западным санкциям. Страну не удалось «поставить на колени» благодаря ее уникальному положению в мире — к такому выводу пришел в свое статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс.

«В глобализированном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономического спада, примечательно, что санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — отметил он в материале, опубликованном 18 мая.

Аналитик задается вопросом, как Россия после таких беспрецедентных ограничений выжила, хотя Запад надеялся разжечь в стране экономический хаос.

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По мнению Оуэнса, именно уникальное положение РФ как экспортера энергоносителей и ключевых продуктов питания позволило ей удержаться на плаву. Кроме того, Россия находится в уникальном положении, чтобы пережить экономическое наступление. Также она может иметь огромный профицит торгового баланса благодаря экспорту энергоносителей и многолетним максимумам цен на нефть и газ.

Автор статьи, отмечает, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечили приток большого количества иностранной валюты в страну, снимая все опасения по поводу платежеспособности Москвы.

Как подчеркнул Оуэнс, Россия работает над созданием экономической «крепости», способной противостоять рестрикциям с 2014 года, когда США и ЕС ввели против нее санкции из-за Крыма.

20 мая главы минфинов стран G7 заявили, что государства «большой семерки» продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса. С соответствующим заявлением выступили главы минфинов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

В ответ член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что страны «большой семерки» уже не могут отказаться от антироссийских санкций, поскольку для них это будет «потерей лица» на мировой арене. По его словам, они сейчас сильно переживают, потому что ограничительные меры, которые они вводят против России, не достигают эффекта и сказываются на их экономике.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что санкции в отношении РФ являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике. По его словам, санкции нелегитимны и в конечном итоге бумерангом бьют по самому Западу. Он отметил, что в текущих условиях особую актуальность приобретает координация действий стран — участниц Содружества Независимых Государств в условиях рестрикций, введенных в отношении России и Белоруссии.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.