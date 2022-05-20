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В Совфеде отреагировали на заявление G7 о курсе на изоляцию России

Сенатор Цеков объяснил заявление G7 о курсе на дальнейшую изоляцию России от мировой экономики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны «Большой семерки» уже не могут отказаться от антироссийских санкций, поскольку для них это будет «потерей лица» на мировой арене. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сообщение G7 о продолжении курса на изоляцию РФ от мировой экономики.

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«Они уже не могут отказаться, потому что это для них в определенной степени потеря лица. Они сейчас там сильно переживают, потому что санкции, которые они вводят против России, не достигают эффекта. Они видят, что санкции сказываются на их экономике, но они не могут признаться во ошибочности этого курса, поэтому и заявляют, что будут продолжать», — подчеркнул он.

По словам сенатора, если выгодно кому-то торговать с Россией, но при этом не напрямую, а через какую-то страну, они так и будут делать. При этом, как добавил Цеков, что бы они ни делали в плане санкционного давления на РФ, «ничего у них не поучится». Коллективный Запад уже должен был понимать, что не достигнет результата, указал политик.

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«Наиболее ясной ситуация с влиянием на нашу экономику санкций будет где-то в конце этого года, но уже сейчас можно сказать, что по многим вопросам мы справляемся успешно. <…> В настоящий момент всё это выглядит как угроза пальцем, а толку от этого никакого нет особо», — заключил он.

Ранее в этот день главы минфинов стран G7 заявили, что государства «Большой семерки» продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса. С соответствующим заявлением выступили главы минфинов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Кроме того, участники G7 выделят $19,8 млрд в качестве финансовой поддержки Украине.

20 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что санкции в отношении РФ являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике. По его словам, санкции нелегитимны и в конечном итоге бумерангом бьют по самому Западу. Он отметил, что в текущих условиях особую актуальность приобретает координация действий стран — участниц Содружества Независимых Государств в условиях рестрикций, введенных в отношении России и Белоруссии.

Накануне глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами «большой семерки» заявила, что западные страны могут создать картель государств — покупателей российской нефти для контроля за ценами на топливо. Образование картеля станет своего рода вторичными санкциями, отметила она.

16 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что страны G7 должны сосредоточиться на мире вместо ввода незаконных санкций. Дипломат уверен, что государства G7 обязаны «прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации «цветных революций», прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию».

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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