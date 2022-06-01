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Матвиенко рассказала о договоренностях между Россией и Мозамбиком

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Делегация Совета Федерации РФ во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко с 30 мая по 1 июня находятся с официальным визитом в Мозамбике. О подписании соглашения по межпарламентскому сотрудничеству и меморандума о сотрудничестве в научной сфере глава Совфеда рассказала «Известиям».

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«Официальная часть визита в Мозамбик завершилась. Переговоры состоялись содержательные, со всем руководством Мозамбика: президентом, премьер-министром, председателем Ассамблеи Республики Мозамбик (однопалатный законодательный орган страны. — Ред.). Хочу отметить, что это были не протокольные встречи: длительные, содержательные, с обменом мнениями. Последняя встреча с премьер-министром длилась более полутора часов», — призналась Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что в Мозамбике высоко ценят вклад РФ в становление государственности, в экономический и военный потенциал южноафриканского государства.

«Этот тот неизменный фундамент, на котором развиваются современные российско-мозамбикские отношения. Более того, наши широкие связи и общение с представителями страны показывает, что Мозамбик максимально заинтересован в расширении связей с Россией в самых разных сферах. Договорились, что в ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — продолжила она.

По словам Матвиенко, стороны акцентировали внимание на важность серьезной подготовки к этой встрече: разработке практического плана развития двусторонних взаимосвязей на несколько лет вперед, что было горячо поддержано и премьер-министром республики и другими руководителями.

Матвиенко сообщила, что стороны договорились об ускорении работы по расширению договорно-правовой базы межгосударственных отношений, и подчеркнула важность этого решения для юридического закрепления условий работы российского бизнеса. По ее словам, многие российские компании проявляют интерес к работе в Мозамбике.

«Это (договорно-правовая база. — Ред.) также создает условия для развития сотрудничества в гуманитарной сфере. Я попросила руководство проанализировать все проекты соглашений, которые находятся на рассмотрении мозамбикской стороны, ускорить их согласование и подписание. И с парламентом мы договорились, с одной стороны осуществлять парламентский контроль, а с другой стороны, содействовать расширению договорно-правовой базы», — добавила глава Совфеда.

Матвиенко по итогам переговоров пригласила председателя Ассамблеи Мозамбика посетить Россию с официальным визитом. По ее словам, стороны подтвердили намерение продолжать парламентский диалог, так как контакты, которые сложились — и личные, и рабочие, — «очень хорошие».

«И то соглашение, которое мы подписали об углублении парламентских связей — свежий импульс, который придаст отношениям двух стран энергии выйти на новый уровень и продолжить еще более успешное взаимодействие», — сказала она.

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