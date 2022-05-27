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Названы семь перспективных стран для увеличения экспорта зерновых из РФ

Египет и Эфиопия вошли в список перспективных стран для увеличения экспорта зерновых из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В группу перспективных стран с точки зрения наращивания экспорта зерна вошли Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер. Об этом «Известиям» заявили в Россельхозбанке в пятницу, 27 мая.

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Зерно уже сейчас составляет основу экспорта российского сельского хозяйства на Ближний Восток. Так, эксперты банка на Всероссийском зерновом форуме – 2022 рассказали, что в Египет и Саудовскую Аравию объем поставок пшеницы, ячменя и других культур за 2021 год составил в денежном выражении $2 млрд.

«Наиболее перспективными рынками следует считать те, где быстрее всего растет потребность в продовольствии. Это связано как с ростом населения, так и с повышением пока что сравнительно низкой покупательной способности. Такие предпосылки складываются на Ближнем Востоке, в ряде африканских стран. По поставкам продовольствия в эти страны возможен рост», — сказал руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

По его словам, «богатые рынки» уже насыщены, значительного увеличения экспорта на них не ожидается. Для российских производителей главными факторами увеличения поставок являются высокий урожай и налаженные механизмы поставок на Ближний Восток и в Африку.

Согласно предварительным данным, в России урожай зерна в 2022 году может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т — пшеницы. Такой результат станет рекордом по сбору этой зерновой культуры в стране. Действующий рекорд был установлен в 2017 году — 86 млн т.

Ранее в этот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на этом же зерновом форуме в Сочи заявил, что в этом году урожай зерновых в России может оказаться значительно выше результатов прошлого года. В 2021 году он составил 121,4 млн т, в 2020-м — 133,5 млн т. В текущем году экспорт зерна из РФ составит более 37 млн т, в следующем — 50 млн т, полагает министр.

По его словам, в новом году продолжится реализация механизма квотирования зерна. Отменять экспортную пошлину не будут.

Патрушев допустил, что на следующий сельскохозяйственный сезон могут предоставить отдельную квоту по экспорту зерна для Дальнего Востока, включая квоту по кукурузе.

26 мая президент РФ Владимир Путин назвал Россию самым крупным экспортером пшеницы в мире.

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