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Путин указал на лидерство России в экспорте пшеницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что «на внешнем рынке Россия стала номер один».

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«Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один», — сказал президент на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи в четверг, 26 мая.

Он обратил внимание на то, что совсем недавно РФ занималась закупкой пшеницы, а на сегодняшний день продает ее сама. Другие государства — Соединенные Штаты Америки или же Великобритания — производят большие объемы пшеницы, однако эти страны и потребляют ее в большем количестве.

Кроме того, он не переживает по поводу того, что в рамках импортозамещения у Российской Федерации что-то осталось незаконченным, «сделаем то, что в интересах России», подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался, что незаконные меры Запада привели к блокировке поставок зерна из Украины в Африку. По словам официального представителя Кремля, именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

Днем ранее Великобритания выступила против снятия антироссийских санкций в обмен на разблокировку вывоза зерна с Украины. В тот же день китайское издание «Синьхуа» обозначило ситуацию на украинской территории, а также антироссийские санкции со стороны Запада как причины возникновения крупнейшего продовольственного кризиса в Европе.

23 мая пресс-секретарь российского президента назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Кроме того, отмечалось, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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