Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что «на внешнем рынке Россия стала номер один».

«Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер один», — сказал президент на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи в четверг, 26 мая.

Он обратил внимание на то, что совсем недавно РФ занималась закупкой пшеницы, а на сегодняшний день продает ее сама. Другие государства — Соединенные Штаты Америки или же Великобритания — производят большие объемы пшеницы, однако эти страны и потребляют ее в большем количестве.

Кроме того, он не переживает по поводу того, что в рамках импортозамещения у Российской Федерации что-то осталось незаконченным, «сделаем то, что в интересах России», подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался, что незаконные меры Запада привели к блокировке поставок зерна из Украины в Африку. По словам официального представителя Кремля, именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

Днем ранее Великобритания выступила против снятия антироссийских санкций в обмен на разблокировку вывоза зерна с Украины. В тот же день китайское издание «Синьхуа» обозначило ситуацию на украинской территории, а также антироссийские санкции со стороны Запада как причины возникновения крупнейшего продовольственного кризиса в Европе.

23 мая пресс-секретарь российского президента назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Кроме того, отмечалось, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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