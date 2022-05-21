В МИД РФ заявили о необходимости усилить состав посольств в Африке

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров 21 мая заявил, что Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления.

По его словам, такие планы в том числе связаны с предстоящим саммитом «Россия–Африка».

«Укрепление наших посольств было бы чрезвычайно полезным в этой связи», — заявил посол «РИА Новости».

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Озеров добавил, что подготовка к саммиту всё еще идет, сроки и место пока не определены.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва после высылки российских дипломатов Западом увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат ведомства.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и др.

Данные меры вводятся из-за проводимой Россией спецоперации по защите населения Донбасса.

РФ действует зеркально в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и др. Кроме того, 21 апреля в МИД РФ сообщили, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.