Реклама
Прямой эфир

Путин заявил о намерении РФ развивать отношения с Африкой

0
Фото: ТАСС/EPA/AARON UFUMELI
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роль Африки на международной арене растет, Россия будет развивать отношения с государствами континента. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.

«Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, предаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», — сказал российский лидер.

«Не надо пытаться чему-то учить Россию»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — о постковидной реальности, роли бизнеса в развитии регионов и инфраструктурном потенциале велодорожки Москва–Петербург

Он подчеркнул, что за первые месяцы текущего года товарооборот вырос более чем на 34%. Также Путин поздравил Саллома с наступающим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.

1 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Зимбабве с рабочим визитом. На переговорах она обсудила с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой развитие двусторонних отношений между странами. Она также рассказала, что правительство США отправило письмо президенту Зимбабве, в котором жестко рекомендовало ему не развивать отношения с Россией.

До этого Матвиенко находилась с официальным визитом в Мозамбике, где провела переговоры с руководством страны. Она сообщила, что стороны договорились об ускорении работы по расширению договорно-правовой базы межгосударственных отношений, и подчеркнула важность этого решения для юридического закрепления условий работы российского бизнеса в стране.

21 мая посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления. По его словам, такие планы в том числе связаны с предстоящим саммитом «Россия – Африка».

5 мая стало известно, что Африка не желает присоединяться к санкциям в отношении РФ, так как являются одним из крупнейших импортеров российских продуктов питания и российских энергоресурсов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022