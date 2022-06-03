Путин заявил о намерении РФ развивать отношения с Африкой

Роль Африки на международной арене растет, Россия будет развивать отношения с государствами континента. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.

«Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, предаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что за первые месяцы текущего года товарооборот вырос более чем на 34%. Также Путин поздравил Саллома с наступающим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.

1 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Зимбабве с рабочим визитом. На переговорах она обсудила с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой развитие двусторонних отношений между странами. Она также рассказала, что правительство США отправило письмо президенту Зимбабве, в котором жестко рекомендовало ему не развивать отношения с Россией.

До этого Матвиенко находилась с официальным визитом в Мозамбике, где провела переговоры с руководством страны. Она сообщила, что стороны договорились об ускорении работы по расширению договорно-правовой базы межгосударственных отношений, и подчеркнула важность этого решения для юридического закрепления условий работы российского бизнеса в стране.

21 мая посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления. По его словам, такие планы в том числе связаны с предстоящим саммитом «Россия – Африка».

5 мая стало известно, что Африка не желает присоединяться к санкциям в отношении РФ, так как являются одним из крупнейших импортеров российских продуктов питания и российских энергоресурсов.