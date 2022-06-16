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Министр Глазьев заявил о необходимости выстраивания отношений России и Африки

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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России необходимо выстраивать прямые отношения с партнерами из Африки. Об этом министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил 16 июня на полях 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Африка — одно из важных перспективных направлений. Нам следует развивать сотрудничество не только с Африканским союзом, но и с отдельными странами. Необходимо укреплять партнерство для сближения наших экономик», — сказал он, напомнив про опыт сотрудничества с Африкой со времен СССР.

По его словам, РФ и Африка сталкиваются с агрессией Запада в гибридной войне, развернутой западными странами, и находятся «по одну сторону». Он подчеркнул, что у двух стран есть общие проблемы и интересы.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

До этого, 21 мая, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров рассказал, что российская сторона считает необходимым усилить состав посольств африканского направления.

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