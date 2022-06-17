Реклама
Прямой эфир
Экономика
Греф указал на «необыкновенную гибкость» экономики России в условиях санкций
Экономика
Китай заявил о готовности обеспечить Россию запчастями для самолетов
Общество
В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова
Происшествия
Самолет Су-25 упал в Белгородской области
Экономика
Песков отметил способность России обеспечить себя продовольствием
Спорт
Иностранные фигуристы смогут вне конкурса участвовать в российских турнирах
Мир
Подразделения РФ и ЛНР закрепились в промзоне завода «Азот»
Мир
Глава минфина Никарагуа указал на важность поворота Латинской Америки в сторону Евразии
Мир
СКР проверит слова угрожавшего взорвать Крымский мост генерала ВСУ
Мир
20 человек пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу
Интернет
Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Сюжет:

«На полях» ПМЭФ-2022 состоялся бизнес-диалог Россия – Африка

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16 июня состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Модератором дискуссии выступила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Мероприятие вызвало живой интерес как с африканской, так и с российской стороны. В нем приняли участие представители официальных органов власти, общественности и бизнеса. Свое видение российско-африканского сотрудничества представили Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, Министр промышленности и торговли Египта Невин Гамеа, Министр промышленности Алжира Ахмед Зегдар, Министр горнорудной промышленности, энергетики и водного хозяйства Мали Ламин Траоре, Министр промышленности и торговли Зимбабве Секай Нзенза, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, Президент Комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки Жильберто да Пьедад Вериссимо, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, член экономического комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Роман Панов, генеральный директор телеканала RT Алексей Николов и другие.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин зачитал обращение С.В.Лаврова к участникам бизнес-диалога, в котором было подчеркнуто, что «несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг и информационную войну со стороны США и их сателлитов, России удается не просто поддерживать в рабочем состоянии весь комплекс двустороннего сотрудничества, но и насыщать его актуальной содержательной повесткой. Подтверждаем, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. Высоко ценим готовность африканцев и далее наращивать экономическое взаимодействие. В интересах наших народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах. Уверен, что соответствующие договоренности и результаты нашей работы будут закреплены на предстоящем втором саммите Россия – Африка».

В ходе дальнейшей дискуссии многие выступавшие поддержали высказанные в обращении С.В.Лаврова идеи и предложения. Был отмечен обоюдный интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, а их приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и культура, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022