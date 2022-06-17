«На полях» ПМЭФ-2022 состоялся бизнес-диалог Россия – Африка

16 июня состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Модератором дискуссии выступила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Мероприятие вызвало живой интерес как с африканской, так и с российской стороны. В нем приняли участие представители официальных органов власти, общественности и бизнеса. Свое видение российско-африканского сотрудничества представили Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, Министр промышленности и торговли Египта Невин Гамеа, Министр промышленности Алжира Ахмед Зегдар, Министр горнорудной промышленности, энергетики и водного хозяйства Мали Ламин Траоре, Министр промышленности и торговли Зимбабве Секай Нзенза, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, Президент Комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки Жильберто да Пьедад Вериссимо, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, член экономического комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Роман Панов, генеральный директор телеканала RT Алексей Николов и другие.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин зачитал обращение С.В.Лаврова к участникам бизнес-диалога, в котором было подчеркнуто, что «несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг и информационную войну со стороны США и их сателлитов, России удается не просто поддерживать в рабочем состоянии весь комплекс двустороннего сотрудничества, но и насыщать его актуальной содержательной повесткой. Подтверждаем, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. Высоко ценим готовность африканцев и далее наращивать экономическое взаимодействие. В интересах наших народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах. Уверен, что соответствующие договоренности и результаты нашей работы будут закреплены на предстоящем втором саммите Россия – Африка».

В ходе дальнейшей дискуссии многие выступавшие поддержали высказанные в обращении С.В.Лаврова идеи и предложения. Был отмечен обоюдный интерес к развитию торгово-экономических связей между Россией и Африкой, а их приоритетными направлениями определены обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых способов финансовых расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранение, образование и культура, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.