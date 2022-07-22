Песков рассказал о последствиях для признанных недружественными РФ стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля рассказал, к каким последствиям ведет включение стран в список недружественных РФ.

«Попадание в список влечет понижение уровня контактов, ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Возможны и другие последствия для этих стран, безусловно», — заявил Песков журналистам.

По его словам, попадание стран в список связано с недружественными проявлениями определенных государств в отношении России.

22 июля правительство РФ расширило список недружественных стран. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июля для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В утвержденном кабмином перечне стран также указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Как следует из нового распоряжением, за Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Большая часть списка была утверждена правительством РФ 7 марта. Распоряжение подготовлено и подписано в рамках указа Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».