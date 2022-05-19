МИД потребовал сократить количество дипперсонала посольства Словении в Москве

Москва требует от Словении в десятидневный срок сократить количество дипперсонала посольства в столице на четыре человека. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ответ на ранее предпринятые Любляной недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства и ухудшение условий его работы словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве на четыре человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что на основе принципа взаимности решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства.

5 апреля МИД Словении сообщил о намерении сократить численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствии с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ считает крайне безответственным и недружественным данное решение властей Словении. Она подчеркнула, что эти решения предпринимаются в русле «антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии».

Накануне в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из стран, Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России, а также заявила о высылке 24 итальянских дипломатов и 27 сотрудников испанских дипломатических миссий. 17 мая Россия объявила персонами нон гранта двух финских сотрудников посольства в Москве.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. В том числе такое решение приняли Польша, Германия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. В связи с этим Россия принимает ответные меры.

3 апреля Захарова заявила, что такие действия государств раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который осложнит общение между странами.