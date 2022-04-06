Захарова назвала сокращение числа дипломатов РФ в Словении безответственным

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает крайне безответственным и недружественным решение властей Словении в пять раз сократить численность персонала посольства РФ в Любляне. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовали в среду, 6 апреля, на сайте ведомства.

«Они предпринимаются в русле занятой нынешним правительством Словении антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии. В этом же контексте рассматриваем и недавние противоправные решения Любляны о прекращении действия целого ряда двусторонних договоров о сотрудничестве, прежде всего в культурно-гуманитарной сфере», — привели в обращении слова Захаровой, которая призвала власти Любляны соблюдать свои международные обязательства.

В сообщении ведомства говорится, что данная политика разрушает комплекс выстраиваемых за последние 30 лет отношений и многовековую историю дружбы двух народов, а также в целом противоречит интересам словенцев.

Накануне, 5 апреля, МИД Словении сообщил о намерении в ближайшее время сократить численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствии с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве.

Это далеко не первый случай выдворения дипломатов РФ из западных стран. Так, в тот же день стало известно о решении выслать одного российского посла из Люксембурга. Официальный представитель МИД РФ предупредила об ответных мерах.

Тогда же Захарова предупредила о подобных шагах в сторону Норвегии. Такая реакция последовала на объявление министра иностранных дел североевропейского государства Анникен Хюитфельдт о признании трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата.

Захарова назвала высылку дипломатов из стран Европы информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Ранее в среду МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причине. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Латвия, Эстония, Словения. Также ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.