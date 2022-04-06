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Москва ответит Люксембургу на высылку одного дипломата

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Москва вынуждена применить по отношению к Люксембургу ответные меры на высылку одного российского дипломата государства. Об этом в среду, 6 апреля, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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«Россия даст соответствующий ответ», — прокомментировала ситуацию дипломат.

Ранее в этот же день Захарова предупредила об ответных мерах в адрес Норвегии. Такая реакция последовала на объявление министра иностранных дел североевропейского государства Анникен Хюитфельдт о признании трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата.

Захарова назвала высылку дипломатов из стран Европы информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Ранее в среду МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

О высылке дипломатов во вторник также сообщили Франция и Швеция.

В МИД подчеркивали, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причине. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Латвия, Эстония, Словения. Также ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломат), Нидерланды (17 дипломатов).

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

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