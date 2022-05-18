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Россия объявила о высылке 34 сотрудников французских дипучреждений из страны

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Россия объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России персонами нон гранта в качестве ответной меры на действия Парижа. Об этом 18 мая сообщили в МИД РФ.

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«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД России указали, что о решении уже уведомлен посол Франции в Москве Пьер Леви. Ему был заявлен решительный протест в связи «с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипучреждений во Франции персонами нон гранта».

Там также отметили, что этот шаг со стороны французов нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

«Им (сотрудникам французским дипучреждений. — Ред.) предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот же день Леви был вызван в МИД России, видео его прибытия опубликовали «Известия».

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. 14 мая он указал, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

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