Националисты открыли по Донецку огонь из артиллерии. Спецоперация в Донбассе 15 мая, день 80-й







Эвакуированные дети-сироты из Донбасса должны получать все льготы, предусмотренные для российских детей. В том числе нужно рассмотреть предоставление им собственного жилья по достижению совершеннолетия, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что в Россию из Донбасса прибыли около 2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.