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Националисты открыли по Донецку огонь из артиллерии. Спецоперация в Донбассе 15 мая, день 80-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Националисты обстреляли из артиллерии Донецк, Макеевку и Докучаевск, продолжают наносить удары по Шебекинскому району Белгородской области. Войска Российской Федерации и Республик Донбасса достигли успехов под Авдеевкой. Продолжаются бои за север ДНР и запад ЛНР. Страны G7 заявили о намерении продолжить изолировать Россию и поставлять оружие Украине. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:52
Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Трагедия случилась на улице Вересаева.
Сегодня, 09:45
И.о. начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков призвал сотрудников СИЗО вернуться к работе после бунта.
Сегодня, 09:38
Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв, сообщили в Народной милиции республики.
Сегодня, 09:32
Эвакуированные дети-сироты из Донбасса должны получать все льготы, предусмотренные для российских детей. В том числе нужно рассмотреть предоставление им собственного жилья по достижению совершеннолетия, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что в Россию из Донбасса прибыли около 2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сегодня, 09:29
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей освобожденного от региона не бояться атак, которые может планировать Киев. Отметил, что возможному наступлению дадут отпор ВС России.
Сегодня, 09:25
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина/ Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:17
Минобороны России показало, как армейская авиация прикрывает с воздуха воинские колонны.
Сегодня, 09:06
Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на «Евровидении — 2022» с песней «Стефания», устроила провокацию. Со сцены выступила с политическим призывом: помочь заблокированным радикалам на «Азостали». Организаторы заявили, что не дисквалифицируют музыкантов: «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический».
Сегодня, 09:04
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты Бм-21 «Град», сообщает представительство ДНР в СЦКК. Также утром 15 мая националисты выпустили пять снарядов по направлению Докучаевска.
Сегодня, 09:03
В Мариуполе начали восстанавливать электричество. Свет появился пока в нескольких домах на пересечении улиц Шевченко и Строителей.
Сегодня, 09:02
Поселок Середа в Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель пострадал. Подробности уточняются.
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