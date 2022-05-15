Националисты открыли по Донецку огонь из артиллерии. Спецоперация в Донбассе 15 мая, день 80-й

Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Трагедия случилась на улице Вересаева.
И.о. начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков призвал сотрудников СИЗО вернуться к работе после бунта
.
Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв, сообщили в Народной милиции республики.
Эвакуированные дети-сироты из Донбасса должны получать все льготы, предусмотренные для российских детей. В том числе нужно рассмотреть предоставление им собственного жилья по достижению совершеннолетия, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что в Россию из Донбасса прибыли около 2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей освобожденного от региона не бояться атак, которые может планировать Киев. Отметил, что возможному наступлению дадут отпор ВС России.
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина/ Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Минобороны России показало, как армейская авиация прикрывает с воздуха воинские колонны.
Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на «Евровидении — 2022» с песней «Стефания»
, устроила провокацию
. Со сцены выступила с политическим призывом: помочь заблокированным радикалам на «Азостали».
Организаторы заявили
, что не дисквалифицируют музыкантов: «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический».
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три ракеты Бм-21 «Град», сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Также утром 15 мая националисты выпустили пять снарядов по направлению Докучаевска.
В Мариуполе начали восстанавливать электричество. Свет появился пока в нескольких домах на пересечении улиц Шевченко и Строителей.
Поселок Середа в Белгородской области был обстрелян со стороны Украины
, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель пострадал. Подробности уточняются.