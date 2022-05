Дули, словно пули: как Украину «назначили» победителем «Евровидения – 2022»

14 мая состоится финал «Евровидения». Россию отстранили от участия в конце февраля. С тех же пор шансы Украины на победу стали стремительно расти. По последним данным букмекеров, рэп-группа Kalush Orchestra из Ивано-Франковской области уверенно занимает первое место. Подробности — в материале «Известий».

Отстранение России и финал без интриги

На следующий день после начала спецоперации по защите Донбаса представителям России отказали в выступлении на 66-м «Евровидении». Предварительно сообщалось, что на конкурс должна была ехать 18-летняя незрячая джазовая певица Ярослава Симонова.

Финал пройдет в субботу, 14 мая, в итальянском Турине. Но ни спеть, ни проголосовать россияне не смогут. В ответ российские федеральные телеканалы приняли решение выйти из Европейского вещательного союза. В совместном заявлении отмечалось, что подобные действия — «неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме».

Тогда же начали расти шансы на победу украинских представителей — группы Kalush Orchestra. По данным букмекеров на 11 мая, коллектив остается бесспорным лидером. Вероятность победы — 49%. На втором месте с огромным отрывом идет итальянский дуэт Mahmood & Blanco (14%), на третьем — Сэм Райдер из Великобритании (10%).

Дули, словно пули Певица Ярослава Симонова Фото: РИА Новости/пресс-служба телеканала «Россия 1»

Kalush Orchestra до недавних пор не была известна на Украине. Рэп-группу создали два года назад. В основу названия лег родной город музыкантов — 66-тысячный Калуш Ивано-Франковской области. Артисты представят песню «Стефания» — так зовут маму солиста Олега Псюка. Стиль композиции можно охарактеризовать как хип-хоп с этническими мотивами. Как заявил Псюк украинским СМИ, изначально песня была написана для его мамы, а затем попала на конкурс и стала «протестной».

«Известия» попросили послушать произведение жительницу ДНР, хорошо владеющую «мовой».

— В припеве идет речь о том, как человек просит маму спеть ему колыбельную. Женщина седеет, мужчина взрослеет, но он всё равно жаждет слышать мамин голос. Ярко выражено западноукраинское произношение. Из куплетов почти ничего непонятно — они произносятся быстро и неразборчиво , — рассказала нам дончанка Ольга, которая до 2014 года преподавала украинский язык.

После ознакомления с содержанием в текстовом виде добавляются такие смыслы: «Я не в пеленках. Но, ма, хватит, как бы я ни вырос на вырост за вещи платить», «Я не малый ребенок, чтобы дальше нервы тратить», «Заберет у бабули две дули, словно они пули», «Люли, люли, люли, гой».

Творческий номер артистов выглядит так: на сцене шесть молодых мужчин, в том числе один с контрабасом и другой со свирелью. Они активно двигаются в такт музыке. Одеты в стилизованные гуцульские наряды: кожухи, сорочки и брюки с вышивкой, жилеты с орнаментом.

«Евровидение» превратилось в пропаганду

— Конкурс «Евровидение» не отличается политической неангажированностью. Например, вспомним, кто побеждал в 2004 году, когда на Украине происходила «оранжевая революция», — отметил политолог Денис Денисов.

В 2004 году в разгар майдана первое место заняла певица Руслана. На следующий год, когда конкурс проходил в Киеве, Украину представляли «Гринджолы» — группа одного хита «Разом нас багато» — гимна «оранжевой революции» и кричалки в поддержку Виктора Ющенко.

Еще пример, приведенный Денисовым: « Как тянули за уши представительницу ЛГБТ из Сербии (Марию Шерифович в 2007 году. — Ред.), которая в итоге выиграла. Тогда надо было реализовать задачу по продвижению этого нарратива в консервативной стране ».

Дули, словно пули победительница Евровидения 2007 — сербская певица Мария Шерифович

— Испытываю чувство радости, а не огорчения из-за того, что Россия не участвует. Во-первых, ЛГБТ-ценности, широко представленные на «Евровидении», нам чужды. Во-вторых, в последние годы победителями становятся не из-за творческих достижений, а по другим соображениям, — считает политолог Александр Дудчак. — При этом у нас в стране отлично развиты музыкальный вкус, культура, а также много своих конкурсов высочайшего уровня.

— Международные песенные и спортивные конкурсы, такие как «Евровидение» и Олимпиада, давно превратились в элемент пропаганды, манипуляции Запада. Поэтому вообще не удивляйтесь, если самые бездарные украинские исполнители или спортсмены, за которых, как минимум, бывает стыдно, сегодня занимают первые места, — считает политик Илья Кива. — Прежде чем отвечать на вопрос, будет ли «Евровидение» проходить на Украине в следующем году, нужно ответить, а будет ли тогда такое государство, как Украина.

Скандалы «Евровидения» последних лет

Мнение экспертов о политизации «Евровидения» в последние годы выражается всё четче.

В 2014 году в песне Shine россиянок Екатерины и Анастасии Толмачевых западные СМИ услышали отсыл в поддержку присоединения Крыма. Слово Сrime в строчке Living on the edge, closer to the crime — cross the line a step at a time («Живя на грани, ближе к преступлению — переступи черту, шаг за шагом») они перевели как «Крым» и подвергли травле.

В 2016 году сражение за высшую ступень развернулось между Сергеем Лазаревым и Джамалой. Певица посвятила песню «1944» депортации крымских татар. Специальная комиссия Европейского вещательного союза никаких нарушений правил в композиции не обнаружила и допустила ее к конкурсу. В финале победила именно украинка. Лазарева признали третьим, хотя по результатам зрительского голосования он занял первое место.

В 2017 году, когда финал был в Киеве, въезд на Украину запретили российской участнице Юлии Самойловой. Причина — посещение Крыма. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины с просьбой отменить решение. Но в ответ ее призвали «уважать суверенитет страны». Россия отказалась участвовать в конкурсе, шоу не транслировалось по телевидению.

Дули, словно пули Hatari, Исландия Фото: Global Look press/Tt/Henrik Montgomery

В 2019 году певица Maruv победила в украинском отборе «Евровидения», но не смогла принять участие в финале. В ее договоре с национальным вещателем, среди прочего, был запрет на гастроли в России и превращение в рупор украинской пропаганды. «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — отметила артистка.

Артисты из Исландии Hatari, которые вышли в финал в Тель-Авиве, исполнили песню «Ненависть восторжествует» в поддержку палестинцев.

В 2021 году европейским организаторам не понравилась песня белорусской групы «Галасы ЗМеста». Композиция «Я научу тебя» была отвергнута, потому что «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Артисты не смогли выступить.