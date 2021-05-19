Манеж для Манижи: Россия вышла в финал «Евровидения»

Манижа пробилась в финал «Евровидения». В полуфинале конкурса российская певица исполнила песню Russian Woman и уже в эту субботу, 22 мая, поборется за главный приз. По мнению опрошенных «Известиями» артистов и экспертов, выступила Манижа прекрасно, а ее номер стал одним из самых ярких. Прогнозировать итоговый результат сложно, но в первую десятку артистка почти наверняка попадет. «Известия» оценили «первый акт» шоу и проанализировали дальнейшие перспективы участников.

Зажгла что надо

На стадионе Ahoy в Роттердаме в ночь на 19 мая прошел первый полуфинал «Евровидения», в котором приняла участие и представительница нашей страны Манижа. Конкуренцию ей составили артисты из 15 стран. В финале же будут представлены только 10, в том числе Россия.

Манижа выступала третьей. На сцену она вышла в огромном лоскутном платье-футляре, сделанном из тканей со всей России. По замыслу постановщиков, оно символизирует многовековые традиции страны. В качестве заставок использовались элементы картин Натальи Гончаровой и Александры Экстер (но в трансляции их почти не показали), а в конце песни к голосу Манижи присоединились сотни других русских женщин, приславших свои видео артистке.

— Манижа выступила прелестно! Как я и думала, она просто снесла все стены своей мощной энергетикой. Зажгла на сцене как надо! Было ощущение, что искры летят, — не скупилась на эмоции в беседе с «Известиями» участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова. Она прогнозирует нашей артистке место в первой десятке.

В позитивной оценке выступления Манижи с Самойловой солидарен и главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, отметивший оригинальность яркого постановочного решения номера Манижи. По его словам, эффект большинства номеров достигался в первую очередь телевизионными средствами — движением камер, экранами. Были и откровенно вторичные. Россия на этом фоне приятно выделялась.

Курс на толерантность

Ведущая-трансгендер (Никки де Ягер), чернокожие артисты из Швеции и Израиля, феминизм и бодипозитив. В этом году «Евровидение» демонстрирует верность всем европейским трендам, причем некоторые номера, и наш в том числе, выглядели не просто как развлечение, но как манифесты.

— Произведение Манижи — это перформанс, политическая декларация, — поделился мнением с «Известиями» Карен Кавалерян, поэт, автор восьми песен, звучавших в разные годы на «Евровидении».

Показательна акция певца Тикса из Норвегии, попавшего, как и Манижа, в финал. Юноша с синдромом Туретта взял псевдоним от обидной клички, данной ему одноклассниками из-за тика. Эта же уязвимость побудила его использовать на всех выступлениях темные очки: софиты провоцируют приступы. В очках он вышел и на сцену «Евровидения», но в кульминационный момент снял их и продемонстрировал на весь мир, как проявляется его болезнь. Веяние времени — не скрывать свои особенности.

В целом почти все выступавшие стремились чем-то удивить публику. Так, в Израиле и Северной Македонии сделали ставку на исключительные вокальные данные своих представителей: Эден Алене и Василь действительно взяли едва ли не самые высокие ноты в истории конкурса, хотя сказать, что их песни были запоминающимися, вряд ли можно. Вероятно, поэтому Василь оказался в числе проигравших, тогда как израильтянку спасли легкость подачи и артистизм.

На своем языке

В плане музыкальной стилистики подавляющее большинство номеров представляли собой стандартный поп, вплоть до того, что у кипрской артистки Элены Цагрину припев недвусмысленно смахивал на Bad Romance Леди Гаги. И только Манижа, украинцы Go_A да участница из Азербайджана Эфенди осмелились включить этнические мотивы. Символично, что все трое прошли в финал. И национальные языки в песнях Манижи и Go_A не помешали успеху, хотя считается, что на «Евровидении» надо петь по-английски.

По мнению лидера белорусской группы «Галасы Зместа» Дмитрия Бутакова, чей коллектив был отобран на конкурс, но в итоге не поехал из-за конфликта с Европейским вещательным союзом, русский не станет негативным фактором для Манижи.

— Я считаю, на «Евровидении» надо петь на своем языке. Какой смысл, что все поют по-английски? В конце концов, зрителям нравится или не нравится песня в целом, дело не в языке, — уверен Дмитрий Бутаков. В разговоре с «Известиями» он оценил номер Манижи как оригинальный и пожелал удачи российской исполнительнице в финале.

Карен Кавалерян возражает: по мнению поэта, из-за того, что большая часть текста Russian Woman звучит на русском, большинство зрителей песню не поймет, поэтому рассчитывать на высокие места в финале было бы опрометчиво.

По мнению букмекеров, фаворит конкурса — Дестини Чукуньере с Мальты. Шесть лет назад она стала победительницей детского «Евровидения». Теперь же 18-летняя девушка с нестандартными формами закрывала полуфинал и успешно прошла дальше.

Также в лидерах — рок-группа Maneskin из Италии и певица Барбара Прави из Франции. Но они не участвуют в общем отборе, так как их страны наряду с Испанией, Германией и Великобританией — организаторы «Евровидения». Вместе с Жангу Макроем, артистом из Нидерландов — страны-хозяйки «Евровидения-2021» — они выступят сразу в финале.

Российской певице букмекеры прочат 11-е место. Но при этом именно клип Манижи на YouTube-канале «Евровидения» стал самым популярным среди роликов всех конкурсантов 2021 года, собрав более 10 млн просмотров. Ближайшим конкурентам до этого результата далеко.

Без светской жизни и подарков

«Евровидение» должно было пройти в Голландии еще в прошлом году, но коронавирус изменил планы. В 2020-м конкурс вовсе был отменен, а в 2021-м привычный формат оказался сильно скорректирован из соображений безопасности. Количество зрителей на Ahoy Arena было сокращено в пять раз — до 3,5 тыс. Место партера заняла «зеленая зона», где на большом расстоянии друг от друга находятся все участники, а поклонники заняли места на трибунах. Билеты, приобретенные на «Евровидение-2020», оказались недействительны. Их обладатели получили приоритетную возможность купить контрамарки на новое шоу.

Всем счастливчикам вместе с билетом придется продемонстрировать отрицательный тест на коронавирус, сданный в день концерта. Если результаты отрицательные, то на почту приходит специальный код для активации билетов, без которого они недействительны. У каждого зрителя свое время входа в зал. При этом внутри стадиона люди могут находиться без масок. Это решение организаторов конкурса вызвало острую критику как внутри страны, так и за ее пределами.

Члены делегаций и аккредитованные журналисты хоть и живут отдельно и ограничены в общении, каждые 48 часов вынуждены стоять в очередях на скрининг. Несмотря на это, в нескольких делегациях результаты оказались положительными. А всех, кто с ними общался, отправили на карантин. Из-за этого до последнего момента под вопросом было участие в первом полуфинале Мальты и Исландии, хотя в итоге их все-таки допустили на сцену.

Еще одна особенность ковидного года — отсутствие светской жизни в рамках конкурса. Ни вечеринок, ни гала-ужинов, ни приемов делегаций. Как рассказал «Известиям» журналист Дмитрий Иноземцев, присутствующий в Роттердаме, участники не могут спуститься даже на завтрак в отеле: для каждого готовятся индивидуальные ланч-боксы. А еще под запрет попали подарки. За любое проявление радушия — предупреждение. За гостями наблюдают даже в соцсетях. В частности, запрещено выкладывать фото с «Евровидения» без маски.