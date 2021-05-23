Минуты роковые: почему «Евровидение» выиграла итальянская группа Måneskin

Праздник состоялся, выступление российской исполнительницы Манижи было отличным, но правила «Евровидения» надо корректировать. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» звезды и эксперты музыкальной индустрии , комментируя итоги песенного конкурса. В этом году победа досталась Италии — триумфаторами стала рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Манижа заняла девятое место, что можно считать достойным результатом. Однако он мог бы быть выше, если бы не политизированное голосование жюри ряда стран.

Спела отлично

Вопреки всем скандалам и неутихающей пандемии, «Евровидение» все-таки состоялось. В финале выступили представители 26 стран, в том числе наша Манижа. Песню-манифест Russian Woman она исполнила даже более экспрессивно и эмоционально, чем в полуфинале. Да и видеотрансляция была более продуманной : в прошлый раз в кадр вовсе не попадали заставки, созданные по мотивам картин великих русских художниц Наталии Гончаровой и Александры Экстер.

Собеседники «Известий» признали: певица сделала все от нее зависящее.

— Манижа выступила отлично . Да, волнение давало о себе знать, хотелось ее обнять, но груз ответственности, прежде всего перед собой, застает врасплох даже зрелых артистов на таких больших шоу. Тем не менее, с вокалом было все хорошо, — поделилась с газетой участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова.

В оценке пения Манижи с Самойловой солидарен Дмитрий Колдун , выступавший на «Евровидении-2007». По его мнению, она молодец, и никаких претензий к ней нет. А участница «Евровидения-2004» Юлия Савичева и вовсе ожидала попадания Манижи в тройку лидеров, поскольку, по мнению певицы, выступление нашей представительницы в финале было лучше, чем в полуфинале.

Букмекеры оценивали шансы России не очень высоко: по их мнению, мы не попадали даже в первую десятку . Совершенно иные выводы можно было сделать из количества просмотров клипа Манижи на YouTube-канале «Евровидения»: до финала он был безусловным лидером среди всех участников этого года .

Профессиональные жюри ряда стран дали весьма высокие оценки Маниже. Но нельзя было не отметить и странности голосования. Так, музыканты из Украины, Грузии и Литвы не расщедрились ни на один балл для России . Политические симпатии и антипатии явно повлияли на решения , и не только в отношении нашей страны. Кипр и Греция попросту проголосовали друг за друга. А российское жюри присудило высший балл представительнице Молдовы Наталье Гордиенко, которую продюсировал Филипп Киркоров.

— Голосование жюри нужно отменять. Это стало вовсе похоже на русскую басенную поговорку «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», — возмущена Юлия Самойлова. — И это про Россию тоже. Разве это профессионалы? Либо же необходимо изменять правила для профжюри: давать им песни заранее, до релиза, в рамках слепого прослушивания. Зрительское голосование — более справедливое, конечно.

По мнению главного редактора информационного агентства InterMedia Евгения Сафронова, жюри намного более зависимы от политики, чем население стран.

Зрители решают

Именно зрительское голосование в этом году и стало решающим в определении победителя: присудив 318 баллов Италии, простые меломаны забросили рокеров на первую строчку турнирной таблицы, позволив им с суммарным результатом 524 опередить Францию и Швейцарию, лидировавших по итогам подсчета оценок жюри . В итоге представители этих стран Барбара Прави и Gjon’s Tears заняли второе и третье места соответственно.

Победа итальянцев оказалась неожиданной для всех спикеров «Известий».

— Я не угадал с победителем. Болел за Францию. Барбара Прави мне ближе по музыкальному вкусу, по тексту, и она бы гармонично смотрелась на сцене в качестве победительницы. Ну что ж, Европа выбрала то, что выбрала, — отметил Дмитрий Колдун.

Француженке отдала бы победу и Юлия Самойлова (если не считать Манижу, оговарилась певица).

Барбара Прави, явно продолжающая традицию Эдит Пиаф, действительно оказалась одной из самых заметных артисток «Евровидения-2021», хотя ее преувеличенная эмоциональность и визуальная бедность номера вызывали сомнение в успехе. Логичны и высокие баллы швейцарского вокалиста Gjon’s Tears, обладающего действительно феноменальными вокальными данными.

— Признаюсь, очень болела за Швейцарию, — рассказала «Известиям» Юлия Савичева. — Меня поразил этот исполнитель. Я думала, он победит. У Швейцарии было все: и душевность, и мелодика, и что-то непохожее на других.

«Нет» политкорректности

Но если швейцарец все-таки получил призовое место, целый ряд ярких артистов и групп вовсе остались «за бортом» первой десятки. Так, на предпоследнем — 25-м — месте оказался немец Йендрик с ироничным номером I Don’t Feel Hate — многим он запомнился благодаря девушке-танцовщице в костюме в виде огромной руки. Выдающийся голос испанца Бласа Канто (еще один артист, который, как и швейцарец продемонстрировал чудеса вокальной эквилибристики во второй октаве) не помог ему забраться выше 24-й позиции.

Равнодушны оказались зрители и ко многим визуальным эффектам — показательно, что победили как раз весьма скромные в плане картинки номера .

— Как обычно, на этом конкурсе все участники старались перещеголять друг друга в визуальной подаче, роскоши костюмов и оригинальности номеров, и в то же время некоторые постановки удивили своей заметной вторичностью, — считает Евгений Сафронов.

Не впечатлили зрителей и стремления к тренду на политкорректность: чернокожим артистам, представлявшим Израиль, Нидерланды, Швецию и Сан-Марино, не удалось попасть в десятку. Впрочем, делать из этого, равно как и в целом из расклада какие-то далеко идущие выводы, очевидно, не стоит.

— Это просто песенный конкурс. Не более того, — уверен Дмитрий Бутаков, солист группы «Галасы Зместа», выдвинутой Беларусью на «Евровидение-2021», но не попавшей в Роттердам из-за конфликта с организаторами конкурса.

Певец напомнил: переоценивать важность «Евровидения» и считать его маркером каких-то глобальных тенденций нельзя. Людям понравилось — они проголосовали, не больше и не меньше. Ну а победителей не судят — согласны остальные собеседники газеты.