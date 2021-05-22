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Манижа назвала своего фаворита на «Евровидении»

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Певица Манижа 22 мая заявила, что Gjon's Tears из Швейцарии ее фаворит на конкурсе «Евровидение-2021».

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«Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую. Потому что все остальные — это очень постановочные шоу, это образ, а в нем есть ирония, которую я люблю, которую я чувствую в себе», — заявила певица в беседе с телеканалом «Звезда».

Она также отметила, что не расстроится в случае победы другого исполнителя. Вместе с тем она подчеркнула, что ее может огорчить предвзятое отношение при выставлении оценок участникам. По словам Манижи, необходимо отходить от темы политики в музыкальных конкурсах и оценивать участников по их человеческим и профессиональным качествам.

Финал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 22 мая на арене «Ахой» в Роттердаме и будет транслироваться в 22:00 мск. Манижа представляет Россию и выступит под пятым номером, пишет «Газета.ру».

18 мая Манижа вышла в финал конкурса. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале конкурса «Евровидение-2021».

Сама певица 21 мая рассказала о волнении во время выступления. По ее словам, она представляла, будто идет по канатной дороге. Артистка уточнила, что победить в конкурсе в первую очередь она хочет именно себя и свои страхи.

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