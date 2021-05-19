Выступление Манижи стало самым популярным в YouTube «Евровидения»

Видеозапись выступления российской певицы Манижи в первом полуфинале международного конкурса «Евровидение — 2021» по состоянию на утро среды, 19 мая, стала самой популярной на YouTube-канале конкурса.

За девять часов с момента публикации ролик посмотрели более 798 тыс. раз, он набрал 69 тыс. отметок «нравится».

На втором месте по популярности оказалось выступление украинской электро-фолк группы Go_A, которое посмотрели более 554 тыс. раз, а на третьем — выступление исполнительницы из Кипра Элены Цагрину, которое набрало более 322 тыс. просмотров.

Ранее, 18 мая, Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Также в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

По словам исполнительницы, она очень рада представлять Россию на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.