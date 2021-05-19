Манижа прошла в финал «Евровидения»

Участница «Евровидения-2021» от России певица Манижа прошла в финал конкурса. Результаты голосования были объявлены во вторник, 18 мая, во время прямой трансляции на YouTube.

Российская исполнительница выступила под третьим номером со своей композицией Russian Woman.

В финал также вышли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран – участниц полуфинала.

В понедельник, 17 мая, Манижа рассказала о том, что уверена в прохождении в финал «Евровидения». Представительница России добавила, что она должна быть «услышана» мировой аудиторией.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Во время церемонии открытия Манижа появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно 8 марта. За нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.