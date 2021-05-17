Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала
Мир
В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Общество
В России за сутки выявили 9328 случаев COVID-19
Мир
В Кремле оценили идею Киева обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев
Общество
В России утвердили проект об антитеррористической защите детских учреждений
Мир
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Общество
В ГД внесут законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Экономика
Зарплаты «синих воротничков» в России выросли на 34%
Общество
В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением

Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе «Евровидение»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участница песенного конкурса «Евровидение» от России певица Манижа заявила о своей уверенности в том, что она попадет в финал конкурса.

Без Uno выбор: почему Россия отправляет на «Евровидение» Манижу
Песню «Русская женщина» выбрали зрители, эксперты считают ее слишком рискованной

«Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже», — отметила Манижа в беседе с «РИА Новости» 17 мая.

Певица считает, что в первую очередь ее музыка должна быть услышана.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Во время церемонии открытия Манижа появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», стало известно 8 марта: за нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021