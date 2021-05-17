Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе «Евровидение»

Участница песенного конкурса «Евровидение» от России певица Манижа заявила о своей уверенности в том, что она попадет в финал конкурса.

«Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже», — отметила Манижа в беседе с «РИА Новости» 17 мая.

Певица считает, что в первую очередь ее музыка должна быть услышана.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Во время церемонии открытия Манижа появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», стало известно 8 марта: за нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.