Певица Manizha представит Россию на «Евровидении- 2021»

Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha. О результатах зрительского голосования сообщили 8 марта в эфире Первого канала.

На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz. Представителя определили в результате национального голосования зрителей в специальном праздничном шоу.

Ранее в этот день российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

В 2020 году международный музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы и участники представили онлайн-шоу.

В мае 2020 году участники Little Big заявили, что готовы представить Россию в следующем году, если их выберут вновь.