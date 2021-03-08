Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

Певица Манижа, а также группы «2Маши» и Therr Maitz входят в список претендентов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России в 2021 году. Об этом стало известно 8 марта в эфире Первого канала.

В понедельник во время праздничного шоу зрители с помощью голосования выберут того исполнителя, который будет представлять Россию.

Ранее сегодня российская группа Little Big отказалась представлять Россию на европейском музыкальном конкурсе.

Об этом музыканты объявили в социальной сети Instagram, отметив, что в России много талантливых исполнителей, у каждого должна быть возможность показать себя за рубежом. Артисты поблагодарили своих поклонников за поддержку.

В октябре 2020 года стало известно, что «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме. Участвовать в конкурсе будут представители из 41 страны.

В 2020 году международный музыкальный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы и участники представили онлайн-шоу.

В мае 2020 году участники Little Big заявили, что готовы представить Россию в следующем году, если их выберут вновь.

В феврале стало известно, что видео на песню Skibidi набрало 500 млн просмотров на YouTube. Это первый клип от российских музыкантов с таким результатом в русском сегменте видеохостинга.