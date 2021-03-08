Little Big отказались от «Евровидения-2021»

Российская группа Little Big не будет в этом году представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом коллектив сообщил 8 марта на своей странице в соцсети Instagram.

По мнению участников группы, в России много талантливых исполнителей, у каждого должна быть возможность показать себя за рубежом.

Артисты также поблагодарили своих поклонников за поддержку. «Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса», — добавили музыканты. Они пожелали удачи всем участникам национального отбора.

Как сообщалось в начале марта, исполнитель и песня для представления России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования.

26 октября 2020 года стало известно, что исполнители из 41 страны примут участие в «Евровидении» в 2021 году.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного конкурса.

В мае 2020 года Little Big, которая должна была участвовать в конкурсе «Евровидение-2020», заявила, что готова представить Россию в следующем году, если ее выберут вновь.