Исполнителя и песню от РФ на «Евровидении-2021» выберут зрители

Исполнитель и песня для представления России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба Первого канала.

Оно пройдет в рамках специального праздничного шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире.

Отмечается, что на «Евровидении» существуют два способа выбора участников, которые представят свою страну: самостоятельный поиск исполнителя вещателем или проведение национального отбора при помощи жюри.

«В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям конкурса», — приводятся на сайте слова главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.

26 октября 2020 года стало известно, что исполнители из 41 страны примут участие в «Евровидении» в 2021 году. По словам исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля, это тот же состав стран, которые участвовали бы в конкурсе в 2020 году.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».

Сообщалось, что участники смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню. Группа Little Big, которая должна была представить Россию, ранее заявила о готовности представить Россию на «Евровидении-2021».