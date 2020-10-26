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Представители 41 страны подтвердили участие в «Евровидении-2021»

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Исполнители из 41 страны примут участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

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«Мы благодарны 41 участвующей телерадиовещательной компании за то, что они помогли нам вернуть Евровидение в 2021 году», — подчеркнул исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

По его словам, это тот же состав стран, которые участвовали бы в конкурсе в 2020 году. Организаторы продолжают работу над возможными сценариями проведения «Евровидения», ведется диалог со всеми участниками.

Российского участника на конкурс отправит Первый канал.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».

Сообщалось, что участники смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню. Группа Little Big, которая должна была представить Россию, ранее заявила о готовности представить Россию на «Евровидении-2021».

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