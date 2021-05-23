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Манижа поделилась эмоциями перед финалом «Евровидения»
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Появилось видео выступления Манижи в финале «Евровидения»

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Участница «Евровидения-2021» от России певица Манижа выступила в финале конкурса вечером в субботу, 22 мая. Видеозапись выступления, снятая из зрительного зала, появилась в социальных сетях.

Исполнительница выступила под пятым номером со своей песней Russian Woman.

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Перед выступлением Манижи на сцену вышли такие исполнители и участники конкурса, как кипрская певица Елена Цагрину, представительница Албании Анхела Перистери, исполнитель из Израиля Эден Ален и группа Hooverphonic из Бельгии.

В совокупности в финале «Евровидения» выступят 26 музыкальных исполнителей, представляющих отдельные страны.

В 2021 году песенный конкурс проходит в Роттердаме.

В этот же день Манижа поделилась своими эмоциями перед предстоящим финалом песенного конкурса и рассказала, что она рада исполнять песню на русском языке и ее радует дискуссия, которая развернулась вокруг ее выступления. Мама, сестра и директор российской исполнительницы поддержали девушку. В частности, мать Манижи заявила о том, что у них получилось реализовать свои мечты.

Ранее певица призналась, что Gjon's Tears из Швейцарии — ее фаворит на конкурсе «Евровидение-2021».

Она также отметила, что не расстроится в случае победы другого исполнителя. Вместе с тем она подчеркнула, что ее может огорчить предвзятое отношение при выставлении оценок участникам.

18 мая Манижа вышла в финал конкурса. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале конкурса «Евровидение-2021».

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