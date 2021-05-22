Манижа поделилась эмоциями перед финалом «Евровидения»

Певица Манижа, которая в 2021 году представляет Россию на «Евровидении», перед финалом песенного конкурса заявила, что рада исполнять песню на русском языке и счастлива из-за дискуссии, которая развернулась вокруг ее выступления.

«Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением. Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии», — поделилась артистка в эфире Первого канала.

Перед выступлением Манижу поддерживают ее мама, сестра и директор. Мама артистки отметила, что гордится дочерью и тем, что она сделала то, о чем они мечтали.

«Несмотря ни на что, как бы ни сложилось, я могу вам честно сказать, что я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают», — добавила Манижа.

Ранее певица призналась, что Gjon's Tears из Швейцарии — ее фаворит на конкурсе «Евровидение-2021».

Она также отметила, что не расстроится в случае победы другого исполнителя. Вместе с тем она подчеркнула, что ее может огорчить предвзятое отношение при выставлении оценок участникам.

Финал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 22 мая на арене «Ахой» в Роттердаме и будет транслироваться с 22:00 мск. Манижа представляет Россию и выступит под пятым номером.

18 мая Манижа вышла в финал конкурса. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале конкурса «Евровидение-2021».