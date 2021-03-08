Без Uno выбор: почему Россия отправляет на «Евровидение» Манижу

Выбор российских телезрителей в пользу певицы Манижи (Manizha), которая будет представлять Россию на «Евровидении-2021», экстравагантный и рискованный, но яркий, считают опрошенные «Известиями» музыканты и артисты. Главная опасность — в русском языке песни «Русская женщина»: впервые за многие годы мы выдвигаем композицию не на английском. Эффектная подача и модная ныне феминистическая тема могут сыграть нам на руку. «Известия» оценили шансы отечественной звезды на конкурсе в Роттердаме.

Uno, dos, quatro

Организатор отбора Первый канал до последнего хранил интригу. Не было известно не только имя кандидата — его предстояло определить всенародным голосованием в прямом эфире, — но даже количество претендентов и их номера. Кроме того, оставалось под вопросом, будет ли участвовать в борьбе за путевку группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну в прошлом году, когда «Евровидение» впервые за всю свою историю было отменено из-за пандемии.

Именно песней “Uno” и началась трансляция отбора. Little Big выступили с номером, ставшим суперхитом, после чего лидер группы Илья Прусикин заявил:

«Группа Little Big не представит Россию на «Евровидении». Это окончательное наше решение».

Без Uno выбор-3 Группа Little Big Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Объяснил его он тем, что одну песню выдвигать на конкурс дважды нельзя, а представлять новую песню — значит соревноваться не с другими артистами, а с собственной “Uno”, ставшей абсолютным фаворитом по просмотрам среди песен участников других стран в 2020 году. Кроме того, отметил Ильич, в России достаточно прекрасных артистов, и надо дать им шанс.

Дальнейшее шоу показало, что автор Skibidi не ошибся: выбор действительно достойный. На суд зрителей были представлены три номера: романтичная баллада “Future is Bright” Антона Беляева и группы Therr Maitz, танцевальная композиция дуэта #2Маши “Bitter Words” и дерзкий микс этники и двуязычного (с доминирующим русским) рэпа «Русская женщина» в исполнении Манижи.

Русская женщина

Из всех претендентов именно Манижа выступила наиболее эпатажно: псевдонародный костюм она во время номера сменила на красный комбинезон с надписью через всю спину «РАШН WУМАН», а видеозаставки на экранах представляли собой китчевый коктейль фолк-образов. Как выяснилось, всё это и подкупило зрителей.

Оценивая решение простых людей, опрошенные «Известиями» участники «Евровидения» прошлых лет отметили: козырь Манижи — харизма, подача.

Без Uno выбор-4 Певица Манижа (Manizha) Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Зрители выбрали Манижу — значит, полюбилась, проявила себя с яркой стороны. Нам, сидевшим в зале, понравилась энергия, которая шла от Манижи, — отметила в беседе с «Известиями» Дина Гарипова, присутствовавшая во время отбора.

А Юлия Самойлова напомнила, что еще в 2018 году предлагала отправить Манижу на конкурс.

— У неё восхитительные вокальные данные, хотелось бы раскрытия их в большей степени. Но будем надеяться на лучшее, — сказала «Известиям» Юлия Самойлова.

Впрочем, выбор этот весьма рискованный, признают специалисты.

Поэт Карен Кавалерян, чьи песни шесть раз участвовали в конкурсе и трижды становились лауреатами, отметил, что «Русская женщина» — неформат для «Евровидения».

Без Uno выбор-1 Певица Юлия Самойлова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Песня, откровенно говоря, довольно уязвимая. Тем более, что была представлена русская версия, смысла которой никто, кроме русскоязычных зрителей, не поймет. К тому же в ней нет хитового припева, да и в целом она неконкурсного формата, — уверен Карен Кавалерян.

По его мнению, Манижа — оригинальная артистка со своим запоминающимся лицом, но чересчур экзотическая для «Евровидения».

— Там как раз нужен эпатаж, ­— возражает Наталья Подольская. — Есть же поговорка, «хлеба и зрелищ», это как раз про «Евровидение».

Без сравнений

Сравнивать Манижу с Little Big все собеседники «Известий» отказались, отметив, что это совершенно разные артисты. Что же касается конкурентов в отборе — групп Therr Maitz и #2Маши, их выступления Юлия Савичева назвала прекрасными.

— Песня Therr Maitz, как мне показалось, вообще в формате «Евровидения», хотя она красивая и замороченная. У #2Маши прекрасный еврохит, евродэнс, они тоже могли бы представить Россию на конкурсе — и вполне успешно бы это сделали, — отметила певица, участвовавшая в «Евровидении-2004».

Впрочем, призналась Савичева, болела она именно за Манижу.

Без Uno выбор-2 Группа Therr Maitz Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov

— Она настолько меня поразила харизмой, задумкой, что я сразу влюбилась в исполнительницу и в автора. Меня зацепило и выступление, и песня, и то, что это — о сильной русской женщине, — подчеркнула исполнительница хита «Высоко».

Особенно символичным этот выбор представляется 8 марта. Возможно, праздничная дата тоже сказалась на решении зрителей и зрительниц. Но, впрочем, ставка на феминисткий месседж вполне может сработать и в политкорректной Европе. Так ли оно — узнаем в мае. Если, конечно, пандемия опять не спутает все карты.