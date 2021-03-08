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Пригожин прокомментировал выбор певицы Manizha для «Евровидения-2021»
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Пригожин прокомментировал выбор певицы Manizha для «Евровидения-2021»

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выбор певицы Manizha для выступления на «Евровидении-2021» от России.

По его словам, он раньше не слышал песни исполнительницы в хит-парадах, однако посмотрел ее выступление во время отбора и заявил, что оно произвело на него достойное впечатление.

Как пишет РЕН ТВ, на вопрос о том, какие шансы у певицы есть на победу, продюсер подчеркнул, что это прерогатива жюри. При этом Пригожин добавил, что если бы сам оценивал, то Россия всегда была бы на первом месте.

Ранее 8 марта сообщалось, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha. На участие в конкурсе также претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz. Представителя определили в результате национального голосования зрителей в специальном праздничном шоу.

Ранее в этот день российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

В 2020 году международный музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы и участники представили онлайн-шоу.

В мае 2020 году участники Little Big заявили, что готовы представить Россию в следующем году, если их выберут вновь.

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