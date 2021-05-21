Вылетели в трубочку: в СOVID-тестах на «Евровидении» нашли уязвимость

В то время, как зрителей в залах «Евровидения-2021» освободили от необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, журналисты, участники и персонал конкурса вынуждены проходить многоступенчатую систему проверок и соблюдать строгие правила безопасности. Однако в этой цепочке нашлось слабое звено, которое может сделать все усилия напрасными. Система быстрой диагностики коронавируса SpiroNose, которую используют организаторы конкурса, не прошла необходимые научные проверки и посчитала как минимум 25 человек, зараженных COVID-19, здоровыми , сообщил журнал Science.

Вдох–выдох

Пандемия COVID-19 вынудила организаторов музыкального конкурса «Евровидение» создать многоступенчатую систему мониторинга инфекции, важную роль в которой играет сконструированный интернациональной группой ученых прибор SpiroNose. Разработка позволяет быстро диагностировать наличие коронавируса с помощью анализа органических соединений в выдыхаемом человеком воздухе . Чтобы сдать анализ, нужно просто подуть в трубку.

Вылетели в трубочку Фото: Global Look Press/Robert Michael/dpa

Все, кто присутствует на «Евровидении», обязаны проходить тесты на коронавирус , пояснила специальный корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алёшкина, работающая сейчас в пресс-центре конкурса. Можно выбрать: сдать мазок или подышать в трубочку. Последний тест показывает результат практически мгновенно. Но дышать нужно определенным способом: сделать четыре обычных выдоха, затем на пять секунд задержать дыхание, сильно выдохнуть, а потом снова дышать нормально.

— У меня два раза пытались взять этот тест и оба раза не получилось. Потому что я слишком сильно дышала, — рассказала Надежда Алёшкина. — В общем, устройство довольно капризное.

На днях журнал Science сообщил, что SpiroNose показал как минимум 25 подтвержденных ложноотрицательных результатов тестирования. Некоторые региональные медицинские службы Голландии временно отказались от использования устройства. К слову, оно было допущено к продаже в Европе без обязательной регистрации. Впрочем, министр здравоохранения Нидерландов Гуго де Йонге распорядился закупить большую партию приборов для использования в разных частях страны.

Черная коробочка

Компания Breathomix, разработавшая SpiroNose, утверждает, что точность прибора превышает 90%.

Вылетели в трубочку Система быстрой диагностики коронавируса SpiroNose Фото: breathomix.com

Устройство состоит из четырех блоков, каждый из которых включает семь металлооксидных полупроводниковых датчиков, способных улавливать летучие органические соединения в выдыхаемом воздухе. Таким образом аппарат создает «дыхательный профиль» пациента и отправляет его в онлайн-платформу, чтобы сравнить с показателями здоровых людей и тех, у кого был обнаружен коронавирус. Так за несколько минут устройство ставит диагноз. Парадокс в том, что ученым досконально неизвестен химический состав выдоха у больных коронавирусной инфекцией.

— Мы только можем попробовать выявить связь одних явлений с другими. На самом деле это устройство — просто загадочная черная коробочка, — сказал специалист Университета Саутгемптона Пол Скипп.

В виде исключения

Решение разрешить использование SpiroNose власти Нидерландов приняли в упрощенном порядке на основании испытаний, в которых приняло участие 904 человека . У 33 из них были положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Устройство диагностировало инфекцию у всех этих пациентов.

Также было проведено несколько дополнительных исследований, в каждом из которых система не смогла выявить только по одному инфицированному пациенту. Но разработчики утверждают, что в их организмах было небольшое количество коронавируса, что делало их фактически незаразными.

Вылетели в трубочку Маржан Ольферс Фото: wikimedia.org

В конце января первые приборы стали поступать в медицинские учреждения Амстердама , откуда и пришли сообщения об ошибочных результатах. Журнал Science насчитал 25 случаев, когда после отрицательных тестов SpiroNose пациенты сдавали положительные ПЦР-тесты, подтверждающие заражение SARS‑CoV‑2 . Одним из этих пациентов стала профессор спортивного права Маржан Ольферс, которая описала свой случай в Twitter. «Я сдала отрицательный тест с помощью «алкотестера», а через несколько дней меня забрала скорая помощь. Затем результат проверки на коронавирус оказался положительным», сообщила она.

Все подобные случаи рассмотрели специалисты службы общественного здравоохранения Амстердама, министерства здравоохранения Нидерландов и Breathomix . Они пришли к выводу, что ошибки — вина персонала, неправильно использовавшего систему, а не некорректная работа SpiroNose. После проверки создатели пообещали усовершенствовать свою разработку, а медицинские власти дали добро на ее дальнейшее использование . Решение дало возможность применить прибор на «Евровидении».

Это не диагноз

У систем, которые диагностируют инфекционные заболевания по анализу химического состава выдоха, есть определенные ограничения. Они связаны с тем, что вирус распределяется в организме неравномерно и его содержание в выдохе может не соответствовать реальной степени инфицирования. При контроле распространения COVID-19 важно определить период, когда человек активно выделяет вирус, пояснила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

— Эта система не направлена на диагностику как таковую. Она показывает опасность распространения коронавируса, — сказала эксперт.

По ее словам, человек может быть болен COVID-19, чего прибор не определит, но при этом пациент уже не опасен для окружающих . Такие системы всегда имеют большую погрешность, чем тесты, которые делаются в лабораторных условиях. Однако они могут быть эффективными, резюмировала специалист.

Вылетели в трубочку Фото: Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

Прибор разработан для использования в качестве экспресс-метода диагностики, напомнил доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

— Его главное назначение — отсечь потенциально больных людей. Причем в эту группу попадут не только больные COVID-19, но и носители других болезней, — сказал он «Известиям».