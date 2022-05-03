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Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине

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Россияне не смогут принять участие в голосовании предстоящего музыкального конкурса «Евровидение» в Турине. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил журналистам исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.

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«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — приводит его слова «Газета.Ru».

«Евровидение» пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Финал состоится на арене Pala Olimpico.

Ранее, 25 февраля, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

Как подчеркивала 19 апреля уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг, русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Также она указала, что неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью из-за ситуации на Украине.

Операцию с целью защиты Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации, помимо защиты страдающих из-за обстрелов ВСУ республик Донбасса, входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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