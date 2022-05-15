Организаторы «Евровидения» не сочли призывы группы с Украины политическими

Организаторы «Евровидения-2022» отреагировали на призывы солиста украинской рэп-группы Kalush Orchestra Олега Псюка помочь Украине. Финал конкурса проходит на туринской арене Pala Olimpico в ночь на 15 мая.

«Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — говорится в сообщении Герардо Фортуно в Twitter.

Ранее сообщалось, что участники международного песенного конкурса от Украины со сцены «Евровидения-2022» решили продвигать политические лозунги. После того как солист Kalush Orchestra обратился к зрителям с призывом о помощи стране, ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками. Кроме того, группу не показали во время повтора фрагмента их выступления.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

Кроме того, с молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью «Peace» («Мир»).

Подобные действия противоречат правилам конкурса. Согласно действующему документу, на сцене «запрещены политические высказывания». Нарушение требований грозит участникам дисквалификацией.

В преддверии «Евровидения-2022», 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Он аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие. Между тем Россия не участвует.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».