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Украина устроила провокацию и нарушила правила «Евровидения»

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Фото: Global Look Press/Alberto Terenghi
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Участники международного песенного конкурса «Евровидение-2022» использовали сцену конкурса для продвижения политических лозунгов. Финал проходит в ночь на 15 мая в Турине.

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Так, солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк в конце выступления обратился к зрителям с призывом помочь заблокированным на заводе «Азовсталь» националистам.

После этого организаторы «Евровидения» не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

С молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью «Peace» («Мир»).

Подобные действия противоречат правилам конкурса. Согласно действующему документу, на сцене «запрещены политические высказывания». Нарушение требований грозит участникам дисквалификацией.

3 мая стало известно, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие, а Россия не участвует — соответственно, не голосует.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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