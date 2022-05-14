Военная полиция РФ помогла предотвратить побег из СИЗО в Херсоне

Заключенные херсонского СИЗО подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены военной полицией РФ. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

«Заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с заключенными, предпринявшими попытку побега, проводятся следственные мероприятия.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

На следующий день Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него. Он уточнил, что количество времени, которое займет этот процесс, сложно назвать.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в Херсонской области будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».