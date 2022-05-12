Власти Херсонской области раскрыли курс на интеграцию в состав России

Херсонская область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него, заявил 12 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, возвращение под контроль Украины исключено.

«Херсонская область взяла курс на интеграцию в Российскую Федерацию и не свернет с выбранного пути. Другого пути у нас нет. Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации», — сказал он «РИА Новости».

Как подчеркнул Стремоусов, Херсонская область больше не будет «колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации».

11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

Ранее в этот день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит «в мирном русле». Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Также стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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