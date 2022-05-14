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Корреспондент «Известий» показал пострадавшие при обстреле ВСУ районы Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 14 мая показал последствия попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) во двор в Петровском районе Донецка.

По словам местных жителей, во время обстрела им удалось забежать в подъезд, никто не пострадал.

Кроме того, один снаряд попал в жилой дом в Куйбышевском районе. Под обстрелом оказались также магазины и несколько строений. Из-за атаки стены одного из зданий разрушились, а на земле из-за отлетевших осколков образовались дыры.

«Очень жуткие звуки были, свист такой. Два прилета. Один в больницу, я думаю, а один сюда», — заявил житель Донецка.

Окна в квартирах жилого дома из-за обстрела разбились, кирпичная кладка от удара развалилась. Пожарным удалось потушить огонь.

Также журналисту удалось снять попавший под обстрел детский сад. Осколки стекла и снаряда разлетелись по помещению. Внутри никого не было.

«Эти осколки, они прикипели. Если бы кто-то тут находился, то всё, никого бы тут не было», — отметил сотрудник детсада Валентин.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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