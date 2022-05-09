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Президент Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к публикации о 9 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях фото украинского военного с символикой СС. Об этом 9 мая сообщило «РИА Новости».

В публикации, приуроченной ко Дню победы над нацизмом, было изображение украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Позднее пост был отредактирован, а фото удалено.

17 апреля украинский лидер разместил в Сети видеообращение, в комментариях к которому позже пользователи заподозрили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Московский нарколог и психиатр Василий Шуров, комментируя видеозапись, отметил, что поведение Зеленского на записи можно охарактеризовать как странное. По его словам, это не соответствующее статусу поведение первого лица государства.

Прежний президент Петр Порошенко в декабре 2018 года также опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС. На это в комментариях под публикацией обратили внимание многие пользователи.

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