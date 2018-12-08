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Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.

Как пишет «РИА Новости», на фотографии отчетливо видно, что слева от украинского лидера стоит солдат с эмблемой танковой дивизии СС «Мертвая голова». Многие пользователи в комментариях также обратили на это внимание.

8 ноября стало известно, что представитель сообщества Ukrainian Military Honor провел в киевской гимназии №315 урок «воинской доблести». По его словам, «образцом доблести» стала деятельность дивизии СС «Галичина», которая была создана в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Позже она была разгромлена и признана преступной.

Формирования СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям, а также государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею странах.

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