Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка со стороны Украины

С территории Украины в воскресенье, 15 мая, обстреляли поселок Середа Шебекинского района Белгородской области. В результате пострадал один местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что вся подробная информация о произошедшем будет дана позже.

14 мая жители города Строитель Белгородской области зафиксировали на видео сильные хлопки в небе. По словам очевидцев, в небе, возможно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, был сбит неопознанный объект, летевший со стороны Украины.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине. Таким образом он прокомментировал обстрел Солохи. Он уточнил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные».

11 мая село Солохи под Белгородом оказалось обстреляно со стороны служащих ВСУ, украинские военные применили систему залпового огня «Ураган». По информации Вячеслава Гладкова, количество пострадавших в результате обстрела села составило шесть человек, погиб еще один житель.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Регионы, граничащие с Украиной, и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, 26 и 19 апреля были обстреляно село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля.