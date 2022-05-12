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Глава СК РФ поручил возбудить дело после обстрела села в Белгородской области

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Фото: СК РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими военными села в Белгородской области, в результате которого погиб один человек. Об этом в ведомстве сообщили 12 мая.

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«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области», — указано в публикации в Telegram-канале СК.

По данным следователей, 11 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.

«Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению», — отметили в ведомстве.

Об обстреле села Солохи накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за все время обстрелов со стороны Украины.

Согласно последним данным, ранены семеро человек, один погиб.

По информации «Известий», огонь был открыт из системы залпового огня «Ураган» кассетными боеприпасами, нацеленными на поражение живой силы. Украинскому обстрелу подверглась мирная территория, на которой не было военных объектов.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия якобы не проводит военных операций на территории России.

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