Очевидцы сообщили о «хлопках» в небе над городом Строитель под Белгородом

Местные жители в ночь на 14 мая сообщают о сильных «хлопках» в городе Строитель Белгородской области.

О подробностях произошедшего пока официальных данных не поступало.

По словам очевидцев, в небе, возможно, работает система ПВО.

Предположительно, был сбит неопознанный объект, летевший со стороны Украины. Официального подтверждения этой информации нет.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков в свете обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области призвал организовать дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов РФ.

Днем ранее служащие Вооруженных сил Украины обстреляли Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». Огонь был открыт по мирной территории, на которой не находились стратегические объекты. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, погиб один человек, семеро пострадали. Повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

В связи с обстрелами «желтый» уровень террористической опасности действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

Обстрелы российской территории со стороны Украины начались в ответ на проведение Россией операции с целью защиты мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

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