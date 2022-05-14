Страны G7 продолжат поставлять оружие Украине

Главы министерств иностранных дел «Большой семерки» в ходе встречи 14 мая пришли к выводу, что нужно и дальше поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию.

«<…> высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Соединенных Штатов и Европейского союза также пообещали продолжать свою военную и оборонную помощь «до тех пор, пока это необходимо», — говорится в публикации.

Тогда же главы МИД стран-участников «Большой семерки» договорились продолжить усилия по политической и экономической изоляции России. Так, G7 намерена «как можно быстрее» активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей.

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