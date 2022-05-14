Прямой эфир
Мир
В МИД РФ пообещали не оставлять без ответа вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Во Франции конфисковали собранные для детей Донбасса деньги
Мир
Здание школы повреждено при обстреле украинскими бойцами района Донецка
Мир
В Риге допустили передачу памятника Освободителям России
Мир
Путин поздравил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост лидера ОАЭ
Мир
Шольц назвал условие для снятия санкций с России
Мир
Ниинистё заявил Путину о принятии в скором времени решения по членству в НАТО
Общество
СКР оценит законность решения Латвии о сносе памятника Освободителям Риги
Мир
Страны G7 заявили о намерении продолжить изолировать Россию
Наука
В NASA пожаловались на сложности из-за антироссийских санкций
Мир
Премьер Малайзии призвал США к честному решению международных проблем
Сюжет:

Страны G7 продолжат поставлять оружие Украине

0
Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы министерств иностранных дел «Большой семерки» в ходе встречи 14 мая пришли к выводу, что нужно и дальше поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию.

«<…> высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Соединенных Штатов и Европейского союза также пообещали продолжать свою военную и оборонную помощь «до тех пор, пока это необходимо», — говорится в публикации.

Тогда же главы МИД стран-участников «Большой семерки» договорились продолжить усилия по политической и экономической изоляции России. Так, G7 намерена «как можно быстрее» активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей.

новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022