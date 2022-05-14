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Страны G7 призвали Китай не помогать РФ и не обходить санкции против нее

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Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS
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Страны «Большой семерки» призвали Китай поддержать суверенитет и независимость Украины, а также не помогать России в проведении специальной военной операции по защите Донбасса и не идти в обход санкций против Москвы. Об этом в субботу, 14 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на союз.

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«Они также займутся тем, что они назвали российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах с поставками продовольствия по всему миру из-за экономических санкций против Москвы, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать (специальную военную операцию) России», — сообщили в агентстве.

В организацию входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Главы их министерств иностранных дел подчеркнули, что будут и дальше оказывать Украине всю необходимую военную поддержку, а также усилят экономическое давление на Россию.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

Также в марте директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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