Мурашко сообщил о более чем 100 тыс. человек с COVID-19 в России

Коронавирус не ушел из России, более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 11 мая на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

«Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, она полностью не ушла. Больше 100 тыс. человек сегодня активно болеют», — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что перед летними каникулами важно вакцинировать от COVID-19 детей, чтобы не допустить развития болезни.

11 мая руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (южноафриканские «Омикроны») являются более заразными, чем предыдущие геноварианты. По его словам, они могут частично уходить от иммунной защиты.

Днем ранее Хафизов допусти, что штамм «Дельта» может снова распространиться на территории Российской Федерации.

8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается. По данным «стопкоронавирус.рф» на 6 мая, в РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился за неделю с 42,9 до 41,2%.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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