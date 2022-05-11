Прямой эфир
Сюжет:

Мурашко сообщил о более чем 100 тыс. человек с COVID-19 в России

Министр здравоохранения РФ Мурашко: коронавирусная инфекция полностью не ушла
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус не ушел из России, более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 11 мая на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Бес вариантов: миру грозит новая волна COVID из-за новых штаммов «Омикрона»
Как линии коронавируса из США и ЮАР обходят иммунитет переболевших и вакцинированных

«Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, она полностью не ушла. Больше 100 тыс. человек сегодня активно болеют», — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что перед летними каникулами важно вакцинировать от COVID-19 детей, чтобы не допустить развития болезни.

11 мая руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (южноафриканские «Омикроны») являются более заразными, чем предыдущие геноварианты. По его словам, они могут частично уходить от иммунной защиты.

Днем ранее Хафизов допусти, что штамм «Дельта» может снова распространиться на территории Российской Федерации.

8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается. По данным «стопкоронавирус.рф» на 6 мая, в РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился за неделю с 42,9 до 41,2%.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022